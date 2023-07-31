Hatay Dikmece'de tarım alanlarına TOMA'yla girdiler

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:37

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:57

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da acele kamulaştırılma kapsamına alınan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) konut yapılması planlanan Hatay Antakya’ya bağlı Dikmece Köyü'nde yurttaşların mücadelesi sürüyor.

Önceki gün yurttaşların tapulu tarım arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girmesi arbedeye yol açmıştı. Bugün yine bölgeye TOMA eşliğinde jandarma ekipleri geldi. Dikmeceli,ler yaşananlara tepki gösterdi.

YURTTAŞLAR TEPKİLİ

Dikmece sakinleri ise Dikmece sakinlerinden Hasan Özgün, tarım arazilerine el konulmak istenmesine tepkili. Özgün, “Biz burada hukuksuzluğa karşı mücadele ediyoruz. Zeytinliklerimizi teslim etmeyeceğiz. Burada asırlık zeytin ağaçlarımız var bunları yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

Biber gazı ile müdahale edildiğini ifade eden Özgün, “Arazilerimize sahip çıkıyoruz diye karşımıza asker ve polis yığdılar. Şimdi o askerler kesmek istedikleri zeytin ağaçlarının gölgesinde dinleniyor. Deprem olduğunda bu kadar asker gelseydi şu an binlerce insan yaşıyor olurdu” dedi.

Bölge sakinlerinden Cafer Tuner ise şu şekilde konuştu: “Burada yaşayan insanlar üreterek geçiniyor. Biz kamulaştırmaya karşı değiliz ancak bizim elimizden topraklarımızın neredeyse hepsini almak istiyorlar. Belli bir kısmını alsalar kimsenin bir şey diyeceği yok ancak bu insanların elinden toprağını alırsan hiçbir şeyi kalmaz” ifadelerini kullandı.