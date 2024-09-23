Hatay Dörtyol'da lokantada yangın paniği!

Hatay’da lokantanın çatısında başlayan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Hatay Dörtyol'da lokantada yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:23

Dörtyol İlçesi Numuneevler Mahallesi’nde bulunan bir lokantada yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

HASAR OLUŞTU

İş yerinin çatısında başlayan yangında lokantada hasar oluştu.


Etiketler: #Hatay Büyükşehir Belediyesi #hatay #Yangın

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