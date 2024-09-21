Hatay’da Asi Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 21.09.2024 - 16:40

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi sınırlarından geçen Asi Nehri’nde dün saat 18.30 sıralarında ceset gören kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bunun üzerine Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, kıyıdan 45 metre uzaklıktaki cesedi bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkardı. A.C. (65) isimli erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.