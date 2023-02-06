CHP MYK deprem üzerine olağanüstü olarak toplandı: Kılıçdaroğlu vekilleri bölgeye gönderdi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:08

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:08

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bugün öğle saatlerinde toplanması planlanan MYK, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sabah 7’de toplandı. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki valileri arayarak duruma ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda milletvekillerinin deprem bölgesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerine her ile bir MYK üyesiyle birlikte milletvekillerinin gideceği öğrenildi.

Parti genel merkezinde de acil bir kriz masası oluşturulduğunu aktaran parti kurmayları, “Belediyelerimizle koordineli şekilde kriz masamız çalışıyor” dedi.

6’LI MASANIN LİDERLERİNİ ARADI

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 6’lı masanın liderlerini de aradığı ve masadan gün içerisinde konuyla ilgili bir ortak bildiri yayımlanacağı öğrenildi.