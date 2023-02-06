CHP MYK deprem üzerine olağanüstü olarak toplandı: Kılıçdaroğlu vekilleri bölgeye gönderdi
CHP’nin öğle saatlerinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla erkene alındı. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesindeki illerin valilerini arayarak bilgi aldığı, partisinin milletvekillerini bölgeye gönderdiği ve genel merkezde bir kriz masası kurulduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bugün öğle saatlerinde
toplanması planlanan MYK, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sabah 7’de
toplandı. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki valileri
arayarak duruma ilişkin bilgi aldı.
Toplantıda milletvekillerinin deprem bölgesine gönderilmesi kararlaştırıldı.
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman,
Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerine her ile bir MYK üyesiyle
birlikte milletvekillerinin gideceği öğrenildi.
Parti genel merkezinde de acil bir kriz masası
oluşturulduğunu aktaran parti kurmayları, “Belediyelerimizle koordineli şekilde
kriz masamız çalışıyor” dedi.
6’LI MASANIN LİDERLERİNİ ARADI
Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 6’lı masanın liderlerini de aradığı
ve masadan gün içerisinde konuyla ilgili bir ortak bildiri yayımlanacağı
öğrenildi.
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