CHP MYK deprem üzerine olağanüstü olarak toplandı: Kılıçdaroğlu vekilleri bölgeye gönderdi

CHP’nin öğle saatlerinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla erkene alındı. Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesindeki illerin valilerini arayarak bilgi aldığı, partisinin milletvekillerini bölgeye gönderdiği ve genel merkezde bir kriz masası kurulduğu öğrenildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:08
CHP MYK deprem üzerine olağanüstü olarak toplandı: Kılıçdaroğlu vekilleri bölgeye gönderdi
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bugün öğle saatlerinde toplanması planlanan MYK, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından sabah 7’de toplandı. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki valileri arayarak duruma ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda milletvekillerinin deprem bölgesine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerine her ile bir MYK üyesiyle birlikte milletvekillerinin gideceği öğrenildi.

Parti genel merkezinde de acil bir kriz masası oluşturulduğunu aktaran parti kurmayları, “Belediyelerimizle koordineli şekilde kriz masamız çalışıyor” dedi.

6’LI MASANIN LİDERLERİNİ ARADI

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca 6’lı masanın liderlerini de aradığı ve masadan gün içerisinde konuyla ilgili bir ortak bildiri yayımlanacağı öğrenildi.



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