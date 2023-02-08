Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz: Bize gelen yardımlara el kondu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:14

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 05:08

Türkiye, yıllardır alınmayan tedbirler nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, can kaybındaki artış sürüyor. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi olan Hatay'da, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın yaptığı açıklama gündem oldu.

Veryansın TV yayınında konuşan Refik Eryılmaz, kendilerine gönderilen yardımlara el konulduğunu belirterek şunları dedi:

"Samandağ’da büyük bir felaket yaşanıyor. Yüzlerce apartmanımız yerle bir oldu. Hala göçük altında yardım bekleyen insanlar var. Yardım ekipleri çok yetersiz. AFAD maalesef Samandağ ayağında sınıfta kaldı. 48 saat oldu hiçbir yardımını görmedik. Ne çadır ne battaniye ne yardım ekibi… Hatta buraya özel ilişkilerle getirttiğimiz yardım ekipmanına el konuldu, ekipler başka yerlere gönderildi. Yardım göndermek isteyenler, başka bir yere gideceği kaygısıyla tereddüt ediyorlar."

Refik Eryılmaz