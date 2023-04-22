Hatay yürüyor ve sesleniyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!

Deprem felaketinin ilk gününden itibaren dayanışma faaliyetlerini örgütlediği Hatay’da bugün bir yürüyüş gerçekleştiren SOL Parti, "Hatay için ayağa kalkıyoruz. Depremi felakete çevirenlere hesap soralım! Hatay'ı dayanışmamızla, mücadelemizle yeniden kuralım" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 16:55
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6’lık depremlerden en çok etkilenen ve 20 Şubat’ta 6,4 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsılan Hatay’daki yurttaşlar, bugün büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.

ASİ NEHRİ'NE KARANFİL VE DEFNE DALLARI BIRAKILDI!

Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren bölgede dayanışma faaliyetleri örgütleyen SOL Parti öncülüğünde yapılan yürüyüş, saat 15.00’da Defne ilçesindeki Sosyete Pazarı’nda başladı.

Kitlesel yürüyüşte sık sık "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!" sloganı atılırken, kentin simgelerinden Asi Nehri’ne yaşamını yitiren yurttaşların anısına karanfiller ve defne dalları bırakıldı. 

"HATAY İÇİN AYAĞA KALKIYORUZ"

SOL Parti, yürüyüşe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Hatay için ayağa kalkıyoruz. Depremi felakete çevirenlere hesap soralım! Hatay'ı dayanışmamızla, mücadelemizle yeniden kuralım.” 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medyada yürüyüş ile ilgili duyuru ve çağrıların yer aldığı binlerce paylaşım yapıldı. Twitter’da #HatayYürüyor etiketi kısa sürede en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yükseldi.


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