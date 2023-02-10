Hatay'da 10 günlük Ulaş bebek enkazdan çıkarıldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 00:14

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 00:17

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremin bilançosu her geçen saat artarken arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gelen ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kez de güzel haber Hatay Samandağ’dan geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden, depremin en fazla etkilediği bölgelerden Hatay Samandağ’da henüz 10 günlük Ulaş bebeğin 90 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını duyurdu.