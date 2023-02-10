Hatay'da 10 günlük Ulaş bebek enkazdan çıkarıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz 10 günlük olan Ulaş bebeğin enkaz altından çıkarıldığını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremin bilançosu her geçen saat artarken arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gelen ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor.
Bu kez de güzel haber Hatay Samandağ’dan geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden, depremin en fazla etkilediği bölgelerden Hatay Samandağ’da henüz 10 günlük Ulaş bebeğin 90 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını duyurdu.
Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ’da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı. pic.twitter.com/7jjjEXQfiV— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 9, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı