Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:40
Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 01.29'daki depremin derinliği ise 4.6 km olarak ölçüldü.


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