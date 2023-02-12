Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:40

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 01:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 01.29'daki depremin derinliği ise 4.6 km olarak ölçüldü.