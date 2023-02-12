Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 01.29'daki depremin derinliği ise 4.6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2023-02-12
Saat:01:29:14 TSİ
Enlem:36.692 N
Boylam:36.447 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Nyedcw2AZX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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