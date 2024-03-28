Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Komando ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Hacılar köyü yakınlarında devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada tespit edilen Mısır uyruklu 9 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
ARACA EL KONULDU
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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