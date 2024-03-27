Edirne'de kaçak göçmen operasyonu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:02
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Komando ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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