Hatay'da 6 katlı hastane kağıt gibi yıkıldı!
Hatay’da depremde hasar alan 6 katlı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir blokunun yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar almıştı.
2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanenin geçtiğimiz günlerde yıkımına devam ediliyor.
Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi’nde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloku, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı.
Hastanenin bir blokunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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