Hatay'da 6 katlı hastane kağıt gibi yıkıldı!

Hatay’da depremde hasar alan 6 katlı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bir blokunun yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da 6 katlı hastane kağıt gibi yıkıldı!
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:12

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar almıştı.

2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanenin geçtiğimiz günlerde yıkımına devam ediliyor.

Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi’nde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloku, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı.

Hastanenin bir blokunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Etiketler: #Kahramanmaraş depremi #hatay #Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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