Hatayspor'a İskenderunspor şoku: Kupaya veda ettiler!
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.
Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı.
2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti.
Etiketler: #hatayspor #İskenderunspor #ziraat türkiye kupası
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