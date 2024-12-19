Hatayspor'a İskenderunspor şoku: Kupaya veda ettiler!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Hatayspor'a İskenderunspor şoku: Kupaya veda ettiler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti.

Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İskenderunspor 1-0 kazandı. 

2. Lig ekibine galibiyeti getiren golü, 33. dakikada Görkem Sağlam kendi kalesine kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte İskenderunspor, adını grup aşamasına yazdırdı. Hatayspor ise turnuvaya veda etti. 


Etiketler: #hatayspor #İskenderunspor #ziraat türkiye kupası

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