Hatay'da korkunç olay... Anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.
İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.
Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı.
Yaşamını yitiren 4 kişinin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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