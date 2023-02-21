Son Dakika... Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde son durum: 6 can kaybı, 294 yaralı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 07:10

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 07:39

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğüyle sallandı. Depremler çevre illerin yanı sıra Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi. AFAD'ın son yaptığı açıklamaya göre, 32 artçı deprem meydana geldi. Hatay’da, Mersin’de ve Antalya’da deniz seviyesinin yükselme riskine karşı kıyı şeridinden uzak durulması gerektiğine dair uyarılar yapıldıktan sonra uyarı geri çekildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlerde 294 yaralıdan 18’inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Koca, ağır yaralı 18 kişinin hava ve kara yoluyla Adana ve Dörtyol’a nakillerinin yapıldığını aktardı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya Gazi Mahallesi'ndeki 4 katlı hasarlı binadaki dairelerinden eşyalarını almaya çalışırken, Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hatay'da dün akşam meydana gelen depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi.

Ekiplerin enkazda mahsur kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.