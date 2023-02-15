Hatay'da anne ve iki çocuğunun çıkarıldığı enkazdan iki ses daha duyuldu
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremden 228 saat sonra anne ve 2 çocuğunun çıkarıldığı enkazda 2 kişi ile daha sesli temas kuruldu. Ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıma neden olduğu 10 ilden biri olan Hatay’da arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluş haberleri geldi.
Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından 228 saat sonra Ela ismindeki kadın ile yaşları 6 ila 11 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğu çıkarıldı.
Anne ve çocuklarının çıkarılmasının ardından ekipler, enkazda yaptıkları çalışmada iki ses daha aldı.
Termal kamera ile hayatta olduğu belirlenen 2 kişinin bulunduğu bölgenin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
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