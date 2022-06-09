Hatay'da antrepo yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir antrepoda yangın çıktı. Yükselen dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 06:39
Hatay'da antrepo yangını
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Yangın, sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda çıktı. Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, antrepoyu tamamen saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. 


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