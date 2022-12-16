Hatay'da apartmanda yangın: 1 ölü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Hasan Topal, (44) hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Bölgedeki araçlar, yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını söndürmeye çalışan ekipler, evin içine girmek için de yoğun çaba harcadı.
Eve giren ekipler, binada yaşayan Hasan Topal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yangın söndürülüp kontrol altına alındı, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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