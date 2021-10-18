Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu

Hatay'da sabah saatlerinde Arsuz açıklarında aynı anda oluşan üç hortum korkutan bir görüntü oluşturdu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

IHA
18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:47
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Abone Ol google-news

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde hortum oluştu.

Sabah saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde ikisi büyük biri küçük 3 hortum oluştu. Vatandaşlar, denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi. Denizde etkili olan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler