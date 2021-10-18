Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu
Hatay'da sabah saatlerinde Arsuz açıklarında aynı anda oluşan üç hortum korkutan bir görüntü oluşturdu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde hortum oluştu.
Sabah saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde ikisi büyük biri küçük 3 hortum oluştu. Vatandaşlar, denizdeki 3 hortumu endişeyle izledi. Denizde etkili olan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
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