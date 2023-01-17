Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:23

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 11:33

İstanbul Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'inci katında yaşayan Emeti D. evde ölü bulundu.

İddiaya göre, Emeti D., göğsüne ateş ederek intihar etti. Kadının yakınları evin önünde gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.