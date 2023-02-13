Hatay'da bir mucize daha: 175. saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi.
Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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