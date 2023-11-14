Hatay’da çadır yangını
Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangında çadır kül oldu.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi’nde çadırda yangını çıktı.
Mahalle de bulunan bir çadırda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çadır sahipleri 112 acil çağrı merkezine haber verdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın sonucu çadır, kullanılamaz hale geldi.
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