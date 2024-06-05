Son Dakika... Hatay'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.37'de gerçekleşen depremin derinliği 12 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 5, 2024
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) https://t.co/STo8mHPeJE
05.06.2024, 10:37:48 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 12.0 km#Kandilli
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