Son Dakika... Hatay'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:48
Son Dakika... Hatay'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.37'de gerçekleşen depremin derinliği 12 km olarak kaydedildi.


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