Hatay'da dehşet: Kız arkadaşını katleden şahıs yaşamına son verdi
Hatay’da bir kişi, kız arkadaşı olduğu Sidra Tameemi’yi katledip öldürüp aynı silahla intihar etti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi, Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda, Şahin Demir isimi şahıs otomobille kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının yaşadığı apartmanın önüne geldi.
Demir, aralarında anlaşmazlık çıkan 32 yaşındaki Irak uyruklu Sidra Tameemi’yi binadan çıktığı sırada silahla vurdu. Şahin Demir, 31 EU 199 plakalı otomobiliyle uzaklaşırken, 4 el ateş edilen Tameemi olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekiplerin incelemesinin ardından Sidra Tameemi’nin cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra Şahin Demir'in, Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde seyir halindeyken aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Olay sırasında direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, park halinde bulunan bir ticari araca çarparak durabildi. Öldüğü belirlenen Şahin Demir'in cenazesi morga kaldırıldı.
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