Hatay'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 20 Şubat son depremler...
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, son depremlerin listesini araştırıyor. Peki, Hatay'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? Son depremler...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yurtta artçı depremler devam ederken, 20 Şubat'ta 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Hatay ve çevre illerden hissedilen deprem, hasarlı binaların yıkılmasına neden oldu. Yurttaşlar, son depremleri araştırıyor. İşte ayrıntılar...
DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İki büyük depremin ardından 5.2'lik iki deprem daha meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" açıklamasında bulundu. Depremler sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.
20 ŞUBAT'TA AFAD TARAFINDAN YAYIMLANAN SON 100 DEPREMİN LİSTESİ
23:05:462.2Antakya (Hatay)
23:05:052.7Arsuz (Hatay)
22:59:433.0Belen (Hatay)
22:53:521.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
22:49:482.3Khoy, West Azarbaijan (İran) - [40.97 km] Başkale (Van)
22:45:091.8Battalgazi (Malatya)
22:43:522.8Samandağ (Hatay)
22:42:092.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
22:40:023.2Antakya (Hatay)
22:36:573.2Belen (Hatay)
22:34:372.1Antakya (Hatay)
22:32:552.1Defne (Hatay)
22:30:042.6Antakya (Hatay)
22:27:412.9Antakya (Hatay)
22:21:013.0Samandağ (Hatay)
22:19:242.7Antakya (Hatay)
22:18:321.9Pütürge (Malatya)
22:09:204.1Antakya (Hatay)
22:07:101.9Nurdağı (Gaziantep)
22:04:3632.5Samandağ (Hatay)
22:03:312.3Defne (Hatay)
22:03:231.8Çelikhan (Adıyaman)
22:00:144.2Samandağ (Hatay)
21:47:013.5Samandağ (Hatay)
21:36:303.5Samandağ (Hatay)
21:35:571.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
21:33:382.7Antakya (Hatay)
21:30:523.8Antakya (Hatay)
21:26:163.5Samandağ (Hatay)
21:22:323.0Samandağ (Hatay)
21:20:281.8Hozat (Tunceli)
21:15:503.1Yeşilyurt (Malatya)
21:14:312.0Doğanşehir (Malatya)
21:12:251.6Maden (Elazığ)
21:11:012.3Samandağ (Hatay)
20:43:023.7Belen (Hatay)
20:41:323.6Arsuz (Hatay)
20:38:454.1Samandağ (Hatay)
20:36:013.4Pazarcık (Kahramanmaraş)
20:34:003.6Samandağ (Hatay)
20:31:153.1Onikişubat (Kahramanmaraş)
20:28:523.6Antakya (Hatay)
20:26:313.5Antakya (Hatay)
20:24:083.5Samandağ (Hatay)
20:19:283.4Samandağ (Hatay)
20:14:184.0Samandağ (Hatay)
20:13:203.9Samandağ (Hatay)
20:10:183.8Antakya (Hatay)
20:07:345.8Samandağ (Hatay)
20:04:286.4Defne (Hatay)
20:02:352.6Göksun (Kahramanmaraş)
19:57:552.1Gölbaşı (Adıyaman)
19:50:453.7Göksun (Kahramanmaraş)
19:26:051.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)
19:21:28 1.8 Shuakhevi, Acara (Gürcistan) - [28.31 km] Şavşat (Artvin) 551060
19:21:212.3Göksun (Kahramanmaraş)
19:20:113.0Saimbeyli (Adana)
19:18:541.2Marmaris (Muğla)
19:15:342.9Saimbeyli (Adana)
19:13:362.2Türkoğlu (Kahramanmaraş)
19:07:541.9Sincik (Adıyaman)
19:04:592.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)
18:59:002.6Gölbaşı (Adıyaman)
18:57:581.7Saimbeyli (Adana)
18:53:122.2Nurdağı (Gaziantep)
18:51:072.6Yeşilyurt (Malatya)
18:48:382.4Hasanbeyli (Osmaniye)
18:46:081.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)
18:42:562.3Genç (Bingöl)
18:41:052.2Kartalkaya Barajı - [02.21 km] Pazarcık (Kahramanmaraş)
18:40:391.7Türkoğlu (Kahramanmaraş)
18:37:191.6Battalgazi (Malatya)
18:32:211.9Nurhak (Kahramanmaraş)
18:31:011.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)
18:28:312.0Nurdağı (Gaziantep)
18:27:192.4Doğanşehir (Malatya)
18:26:262.3Nurhak (Kahramanmaraş)
18:23:22 2.7Onikişubat (Kahramanmaraş)
18:22:282.2Ege Denizi - [129.18 km] Datça (Muğla)
18:20:252.5Elbistan (Kahramanmaraş)
18:16:591.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
18:15:071.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
18:14:261.9Hasanbeyli (Osmaniye)
18:13:021.9Doğanşehir (Malatya)
18:10:341.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)
18:08:511.9Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
18:08:402.0Elbistan (Kahramanmaraş)
18:03:391.8Pazarcık (Kahramanmaraş)
18:00:12 1.4 Saimbeyli (Adana) 551030
17:56:062.3Doğanşehir (Malatya)
17:52:142.1Göksun (Kahramanmaraş)
17:50:211.3Pazarcık (Kahramanmaraş)
17:48:561.5Merkez (Bolu)
17:47:532.1Yeşilyurt (Malatya)
17:45:471.8Doğanşehir (Malatya)
17:34:431.4Sivrice (Elazığ)
17:29:362.5Ekinözü (Kahramanmaraş)
17:28:053.3Doğanşehir (Malatya)
17:25:362.8Doğanşehir (Malatya)
17:22:351.8Türkoğlu (Kahramanmaraş)
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversite hocasını ağlatan video
- Hatay'da peş peşe dört büyük deprem: 3 can kaybı
- Deprem felaketinde can kaybı arttı!
- Celal Şengör İstanbul depremi için net konuştu
- Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Tutuklandı
- AB'den İsmailağa derneğine hibe
- Erdoğan'dan 'deprem' konuşması
- AKP’li müteahhit Özkan, spor salonu için kolonlar kesti
- Depremi yıkımsız atlatan ilçeyle ilgili açıklama
- Murat Boz'dan Diyanet'in fetvasına sert tepki