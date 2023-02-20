Hatay'daki depremler Suriye'de de hissedildi: Yaralılar var

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 22:42
Hatay'daki depremler Suriye'de de hissedildi: Yaralılar var
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Hatay merkezli depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.

Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.

Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


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