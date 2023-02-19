Hatay'da deprem sonrası dehşet görüntüler... Yol önce yarıldı sonra çöktü!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin şiddetini gözler önüne seren o yol, havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, faciaya neden olduğu 10 ilden biri olan Hatay'da büyük yıkıcı etki oluşturmuştu.
Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan ve Asi Nehri'nin denizle birleştiği noktaya giden yaklaşık 3 kilometrelik yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu.
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yol havadan görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Habib Kaptan, "Annem 95 yaşında. Anneme sordum 'daha önce böyle bir deprem oldu mu' diye. 'Hayatta görmedim' dedi. Daha önceden depremler oldu ama böyle bir deprem olmamış. Yol nasıl yarılmış nasıl olmuş anlamadım. Çok korkutucu" dedi.
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