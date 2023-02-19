Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller hangileri?
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından insanlar Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu illeri ve en düşük olduğu illeri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller hangileri?
Türkiye’deki deprem haritasından elde edilen verilere göre çok sayıda ilde deprem riski bulunuyor. Bazı iller, fay hatları ile aralarındaki bağlantılara göre birden fazla risk bölgesinde sınıflandırılıyor. Peki, Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ DÜŞÜK OLAN İLLER HANGİLERİ?
Karaman
Kırklareli
Nevşehir
Aksaray
Konya
Edirne
Ankara
Niğde
Sinop
Giresun
Rize
Artvin
Trabzon
Adana
TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kocaeli
Bolu
Sakarya
Bursa
Balıkesir
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Denizli
Burdur
Kütahya
Eskişehir
Kayseri
Kahramanmaraş
Osmaniye
Hatay
Tokat
Erzincan
Erzurum
Bingöl
Hakkari
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