Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:18

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:18

Türkiye’deki deprem haritasından elde edilen verilere göre çok sayıda ilde deprem riski bulunuyor. Bazı iller, fay hatları ile aralarındaki bağlantılara göre birden fazla risk bölgesinde sınıflandırılıyor. Peki, Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller hangileri? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ DÜŞÜK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Karaman

Kırklareli

Nevşehir

Aksaray

Konya

Edirne

Ankara

Niğde

Sinop

Giresun

Rize

Artvin

Trabzon

Adana

TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kocaeli

Bolu

Sakarya

Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari