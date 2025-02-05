Hatay’da depremin 2. yılında '6 Şubat Platformu’ndan tepki: 'Kaybettiklerimize sözümüz var!'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 19:19

Güncelleme: 05.02.2025 - 19:31

Hatay’da bir araya gelen 6 Şubat Platformu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde bir basın açıklaması yaptı. Platform, yaşanan kayıpları ve sonrasında karşılaşılan ihmalleri dile getirerek, depremlerin ardından bölgedeki sorunların hâlâ çözülemediğine dikkat çekti.

Açıklamada, depremin ardından ilk günlerde arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmamasına, sağlık sistemindeki çöküşe ve konteyner kentlerde yaşanan krizlere vurgu yapıldı. Platform, devletin yeterli afet planlaması yapmamasını ve yıllardır süren imar aflarının felaketin boyutunu artırdığını belirterek, "Bu ihmallerin bedelini biz ödedik; unutturmayacağız!" ifadelerini kullandı.

''BARINMA KRİZİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ''

Platform, konteyner kentlerdeki yaşam koşullarının insanlık dışı olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Kalıcı konutlarımızın bir yıl içinde teslim edileceği söylenmişti ancak hâlâ 21 metrekarelik teneke kutulara mahkûm ediliyoruz. Elektrik ve su kesintileri, hijyen sorunları yaşamlarımızı dayanılmaz hâle getiriyor. Konteynerler çürümüş durumda; insanca yaşam koşullarına sahip barınma hakkımızı istiyoruz."

Deprem sonrası sağlık sistemindeki sorunların da altı çizildi. Yıkılan aile sağlığı merkezlerinin yerlerine yeterli bina yapılmadığı, sağlık personeli eksikliği ve yetersiz altyapının halk sağlığını tehdit ettiği ifade edildi. Ayrıca hava kirliliği, beslenme yetersizlikleri ve bebek ölümlerinin önemli sağlık sorunları haline geldiği belirtildi.

''EĞİTİM HAKKI GASP EDİLDİ''

Depremin ardından eğitim alanında yaşanan aksaklıklara da dikkat çekilen açıklamada, okul ve derslik ihtiyacının hâlâ karşılanmadığı ifade edildi. Platform, hijyen sorunları, ulaşım sıkıntıları ve yeterli psikososyal desteğin sağlanmaması nedeniyle deprem bölgesinde okul terkinin arttığını vurguladı.

Ekolojik tahribat ve kültürel doku tehdidi

Platform, depremin ardından bölgede yapılan projelerin Hatay’ın kültürel ve ekolojik yapısını tehdit ettiğini söyledi. Zeytinlik alanların tahrip edilmesi, kontrolsüz yıkımlar ve tarihi dokuyu bozacak TOKİ projeleri eleştirildi.

"SORUMLULAR YARGILANMALI''

Toplu ölümlerin yaşandığı binalara ilişkin davaların sürdüğünü belirten platform, bu felaketin hiçbir sorumlusunun istifa etmemesini ve yargılanmamasını eleştirdi.

"KAYBETTİKLERİMİZE SÖZÜMÜZ VAR''

Depremin felakete dönüşmesinde rant odaklı politikaların etkili olduğunu belirten platform, afet kapitalizmine karşı ekolojik adalet mücadelesi vereceklerini dile getirdi.