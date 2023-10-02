Hatay'da evlat dehşeti: İş insanı baba öldü, anne yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Mehmet Ali Sağır adlı genç, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay’ın Arsuz ilçesinde Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı.
BABASI VE ANNESİNE SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı.
Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA ÖLDÜ, ANNE TEDAVİ ALTINDA
Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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