Hatay'da fabrika yangını!

Hatay'ın Payas ilçesinde demir fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:18
Hatay'da fabrika yangını!
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Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika personelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 5 işçi ve 1 itfaiye personeline olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.


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