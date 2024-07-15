Xiaomi'nin insansız fabrikasında milyonlarca telefon üretilecek
Xiaomi insansız fabrikasında yılda 10 milyon akıllı telefon üretmeyi planlıyor. Hatta bu telefonların amiral gemisi olması hedefleniyor.
Xiaomi de insan müdahalesine gerek kalmadan üretim yapmayı sağlayacak fabrikasını tanıttı. Ford ve Amazon gibi şirketlerin süreçlerinde kullandığı robotlar, insan gücü yükünü azaltıyor. Tam otomatik akıllı üretim yapmayı sağlayan sistemler, zamandan tasarruf ettiriyor.
HER ÜÇ SANİYEDE YENİ BİR TELEFON
Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, sistemi X'te yayınlanan videoda tanıttı. Süreçte yaşanan sorunları teşhis edip bunları çözebilecek kadar akıllı olan sistemin kendi kendini de optimize edebileceğini aktarıyor.
Xiaomi'nin 11 üretim hattı olduğunu aktaran Jun, burada temel süreçlerin yüzde 100'ünü otomatik hale getirdiklerini vurguladı. Videoda fabrika turunun dışında aynı zamanda akıllı telefon üretim tesisi de aktarıldı.
81 bin metrekarelik alanda 330 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika her üç saniyede bir MIX Fold 4 ve MIX Flip üretimi yapabilecek.
Step into the heart of our factory, the "War Room". Our Xiaomi Hyper IMP (Intelligent Manufacturing Platform) is the brain of the operations, proactively solving issues and optimizing production.?? pic.twitter.com/6ZWhOm5wle— Lei Jun (@leijun) July 9, 2024
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