Antalya'da feci kaza... Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:26
Antalya'da feci kaza... Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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H.A'nın (37) kullandığı 07 NJR 78 plakalı kamyonet, Alara Mahallesi'nde yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekibi, araçta bulunan Hasan Güngör'ün (73) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü H.A. ile araçtaki E.G. (65) ve Y.A.A. (2) hastaneye kaldırıldı.

Araçtan çıkarılan Güngör'ün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.


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