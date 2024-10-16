Hatay'da feci olay... Freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde fren sisteminde arıza oluşan iş makinesi 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı.

Hatay'da feci olay... Freni arızalanan kepçe 7 araca çarptı: 8 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 07:06

Feci kaza, İskenderun’un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi.

M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen iş makinesi seyir halindeyken fren sistemi arızalandı. Kontrolden çıkan iş makinesi, 7 araca zarar verdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar olay yerinden çekilerek yol trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Etiketler: #hatay

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