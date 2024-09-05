Hatay'da iş cinayeti: Üzerine boru devrildi, hayatını kaybetti!

Hatay’da boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:12
Hatay'da iş cinayeti: Üzerine boru devrildi, hayatını kaybetti!
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Olay Hatay’ın Dörtyol ilçesi Çağlalık mevkiinde faaliyet gösteren bir boru fabrikasında yaşandı.

Boru fabrikasında çalışan 48 yaşındaki Ali Kaya, boruların üzerine devrilmesi sonucu geçirdiği iş kazası nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ali Kaya, Dörtyol Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


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