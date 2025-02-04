Kızıl Goncalar'dan 'Kartalkaya' hassasiyeti: Yangın sahneleri diziden çıkarıldı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:05

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:05

Başrollerinde Özcan Deniz (Levent) ve Özgü Namal’ın (Meryem) yer aldığı ve NOW TV’de yayınlanan GOLD Yapım imzalı Kızıl Goncalar'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Bolu-Kartalkaya Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 yurttaşın hayatını kaybettiği yangın faciasından önce çekilen yangın sahneleri, NOW TV ve yapım şirketi GOLD Yapım tarafından Kızıl Goncalar’ın yeni bölümünden çıkarıldı.

Dizi başlarken izleyicilere şu uyarı mesajı paylaşıldı:

“Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun.”

Dizinin dünkü bölümünden 25 dakikalık bir sahne çıkarıldı. Dizinin geçen haftaki bölümünün sonunda yangın başlamış ve bu haftaki bölümde de büyüyerek devam edecekti.