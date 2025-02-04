Şişli’de ev yangını: 85 yaşındaki hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:43

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:06

Şişli 19 Mayıs Mahallesi Gazi Berkay Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında sabah saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta başlayan yangın, kısa sürede daireyi sardı. Binadan yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

85 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Rasel Yanni’nin içeride bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Yanni’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, aynı binada mahsur kalan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.