Hatay'da IŞİD operasyonu: 12 tutuklama
Hatay'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İskenderun ve Belen ilçelerinde 19 Aralık 'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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