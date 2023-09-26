Hatay’da 'kaçak telefon' operasyonu

Hatay’da kaçak telefon operasyonunda 74 telefon ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:15
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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda O.İ. isimli şahsın Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde durdurulan aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada 74 kaçak akıllı cep telefonu ve 150 kablolu şarj cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili O.İ. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.


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