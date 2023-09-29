Hatay'da kanalizasyon tehlikesi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakini Gülcan Aykan, “Oyun alanı olmayan çocuklar gece gündüz o kokuyu soluyorlar. Hasta oluyorlar. HATSU müdürü gelip ‘buraya kanalizasyon sistemi lazım’ dedi ama bir gelişme yaşanmadı. Bu çileyi yaklaşık 8 aydır yaşıyoruz. Verilen sözlerin artık yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

