Hatay'da kanalizasyon tehlikesi
Depremde büyük zarar gören Hatay’da barınma ve altyapı sorunu halk sağlığını tehdit ediyor. Defne’nin Aşağıokçular Mahallesi’nde yurttaşların bir kısmı çadırlarda kalırken yaşam alanının içinden geçen kanalizasyonun üstünün açık olması nedeniyle yurttaşlar sağlık sorunları yaşıyor.
Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakini Gülcan Aykan, “Oyun alanı olmayan çocuklar gece gündüz o kokuyu soluyorlar. Hasta oluyorlar. HATSU müdürü gelip ‘buraya kanalizasyon sistemi lazım’ dedi ama bir gelişme yaşanmadı. Bu çileyi yaklaşık 8 aydır yaşıyoruz. Verilen sözlerin artık yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.
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