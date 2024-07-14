Hatayspor sezonu beraberlikle açtı!

Yayınlanma: 14.07.2024 - 09:05

Güncelleme: 14.07.2024 - 09:05

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta tek antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı.

Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile Hazırlık Maçı yaptı.

Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.