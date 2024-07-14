Hatayspor sezonu beraberlikle açtı!
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta tek antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.
İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı.
Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile Hazırlık Maçı yaptı.
Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.
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