Hatayspor sezonu beraberlikle açtı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sabail ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 09:05
Hatayspor sezonu beraberlikle açtı!
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Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, kampta tek antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 40 dakika süren antrenmanda futbolcular, dar alan, taktik ve hava topu çalıştı.

İdmanda bordo-beyazlıların yeni transferi Jonathan Okoronkwo, takımla çalıştı.

Hatayspor, öğleden sonra ise aynı kamp merkezinde çalışan Azerbaycan takımlarından Sabail ile Hazırlık Maçı yaptı.

Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Akdeniz ekibinin golünü, Recep Burak Yılmaz kaydetti.


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