Hatay’da korkutan konteyner yangını!
Antakya'da meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bulunan bir konteynerde yangın meydana geldi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerde hasar meydana geldi.
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