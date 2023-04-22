Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da depremzedeler için kurulan konteynerkentte bulunan bir konteynerde çıkan yangın, diğer konteynerlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, diğer konteynerlere sıçramadan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen konteynerde ise soğutma çalışması yapıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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