Malatya'da depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın

Yayınlanma: 22.04.2023 - 23:54

Güncelleme: 22.04.2023 - 23:54

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, diğer konteynerlere sıçramadan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, kullanılamaz hale gelen konteynerde ise soğutma çalışması yapıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.