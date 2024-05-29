Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:47

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:47

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim gerçekleştirdi. 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen denetimde; 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak kıraathane işletmecisi M.İ. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kumar oynayan şahıslara ise toplamda 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.