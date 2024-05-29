Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye 32 bin 125 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:47
Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza
Abone Ol google-news

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim gerçekleştirdi. 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen denetimde; 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak kıraathane işletmecisi M.İ. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kumar oynayan şahıslara ise toplamda 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.


hatay haberleri

İlgili Haberler

Hatay 'Sanat Işığı' projesiyle hayata sarılıyor

Hatay 'Sanat Işığı' projesiyle hayata sarılıyor
Hatay’da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

Hatay’da feci kaza: Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi
Hataylılardan 'ölüm kavşağı' isyanı: 'Burada babamı kaybettim'

Hataylılardan 'ölüm kavşağı' isyanı: 'Burada babamı kaybettim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’e ulaşılamıyor

Meral Akşener’e ulaşılamıyor
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Nusaybin’de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı

Nusaybin’de bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
Arkeoloji cenneti Laodikya: 21 yıllık kazılarda 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Arkeoloji cenneti Laodikya: 21 yıllık kazılarda 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı
Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim

Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim