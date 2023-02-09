Hatay’da enkaz altında kalan 7 kişi 80 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 3'ü çocuk 7 kişi, 80 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova’dan Hatay’a gelen Altınova Afet Gönüllüleri ve Altınova İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma ekiplerinin Emek Mahallesi’ndeki çalışmaları sürüyor.
Yan yana bulunan 4 ve 6 katlı iki binanın enkazlarından sesler alınması üzerine ekipler çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırdı.
İKİSİ ÇOCUK 5 KİŞİ KURTARILDI
Ekiplerce depremin üzerinden geçen 80 saat sonra bu binaların enkazından kurtarılan 2’si çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Çınarcık Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi 4. İpek Sokağı’ndaki Kaya Apartmanı’nın enkazında çalışma yaptı.
BABA VE KIZI KURTARILDI
Depremden 80 saat sonra buradaki enkazdan yaralı çıkarılan baba ile kızı da hastanede tedaviye alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı