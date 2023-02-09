Hatay’da enkaz altında kalan 7 kişi 80 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 20:46

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 20:46

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova’dan Hatay’a gelen Altınova Afet Gönüllüleri ve Altınova İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma ekiplerinin Emek Mahallesi’ndeki çalışmaları sürüyor.

Yan yana bulunan 4 ve 6 katlı iki binanın enkazlarından sesler alınması üzerine ekipler çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırdı.

İKİSİ ÇOCUK 5 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerce depremin üzerinden geçen 80 saat sonra bu binaların enkazından kurtarılan 2’si çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Çınarcık Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi 4. İpek Sokağı’ndaki Kaya Apartmanı’nın enkazında çalışma yaptı.

BABA VE KIZI KURTARILDI

Depremden 80 saat sonra buradaki enkazdan yaralı çıkarılan baba ile kızı da hastanede tedaviye alındı.