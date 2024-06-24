Hatay'da muhtarlık binasından hırsızlık

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, bir muhtarlıktaki klima, televizyon ile bazı malzemeler çalındı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:51
Hatay'da muhtarlık binasından hırsızlık
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Bekir Kutlu, sabah Şehit Ömer Faruk Adaş Parkı içinde yer alan muhtarlık binasına geldiğinde bazı malzemelerin yerinde olmadığını fark etti.

Pencere demirinin kırılarak içerideki klima, televizyon, tüp ve bazı malzemelerin çalındığını gören Kutlu, durumu polise bildirdi.

Binada inceleme yapan ekipler, zanlı ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Kutlu, gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlere rağmen vatandaşlara hizmeti kesintisiz sürdürdüklerini anlattı.

Kurban Bayramı süresince muhtarlığın kapalı olduğunu belirten Kutlu, "Bayramdan geldik, kapıyı açtığımda hırsızlık vakası yaşandığını fark ettim. Klima, televizyon, tüp, çaydanlık ve elektronik cihazlarımız çalınmış, her yer dağınık haldeydi. Arka taraftan pencere demirini kırarak girmişler." dedi.


hatay haberleri

İlgili Haberler

Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı

Cezaevinden izinli olarak çıkıp hırsızlık yaptı
Üsküdar'da 2 milyon TL’lik drone hırsızlığı!

Üsküdar'da 2 milyon TL’lik drone hırsızlığı!
Hırsızlık mağduru vatandaşın 'şampiyonluk' iddiası

Hırsızlık mağduru vatandaşın 'şampiyonluk' iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler