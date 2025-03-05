Hatay'da operasyon: 8 insan kaçakçısı tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Antakya-Belen yolunda durumundan şüphelenilen 6 aracı durdurdu.
Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, yabancı uyruklu 19 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
8 TUTUKLAMA
Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #hatay #Operasyon
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