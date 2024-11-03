Hatay'da orman yangını: 95 hektarlık alan zarar gördü!

Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 95 hektarlık alanın zarar gördüğü aktarıldı.

Hatay'da orman yangını: 95 hektarlık alan zarar gördü!
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AA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:46

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

95 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 95 hektarlık alanın zarar gördüğü ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'ndeki 4 evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırın zarar gördüğünü açıklamıştı.


Etiketler: #hatay #Orman #Yangın #arsuz

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