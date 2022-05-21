Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:10

Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda başlayan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kısa sürede kontrol alındı.

Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

