Piknik tüplerinin olduğu bakkalda yangın: Facianın eşiğinden dönüldü
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde piknik tüplerinin olduğu bir bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edilmesi facianın önüne geçti.
Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 660. Sokak’ta bulunan bakkalda elektrik kontağından yangın çıktı. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevke edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Yangının bakkalda bulunan piknik tüpleri patlamadan söndürülmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.
Ekipler, soğutma çalışmaları yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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