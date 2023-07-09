Hatay’da orman yangını: Kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 08:42
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Yangın, saat 01.00 sıralarında Uzunalıç mevkinde çıktı. Ormandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, 12 arazöz, 4 su tankı ve 75 personelle müdahale edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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