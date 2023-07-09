Hatay’da orman yangını: Kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Uzunalıç mevkinde çıktı. Ormandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına, 12 arazöz, 4 su tankı ve 75 personelle müdahale edildi. Ekiplerin 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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